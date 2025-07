Estate romana 2025 | i concerti della prima settimana di Luglio e le scalette ufficiali

L’estate romana 2025 si apre con un’energia travolgente, trasformando la città eterna in un palcoscenico a cielo aperto. Le prime settimane di luglio promettono concerti indimenticabili e scalette ufficiali che faranno vibrare l’anima di ogni spettatore. È il momento in cui Roma abbandona le convenzioni e si immerge in un’emozione pura, dove musica, luci e atmosfere magiche si incontrano sotto il cielo stellato. Achille Lauro al Circo Massimo ne è solo l’inizio.

C’è un momento dell’anno in cui Roma smette di essere città e torna a farsi emozione pura. Le sue piazze diventano palchi, i tramonti si intrecciano con le luci di scena e il rumore della metropolitana si mescola al suono di un basso o a una strofa gridata in coro. Quel momento è l’estate. E il mese di luglio debutta con una settimana destinata a trasformare la Capitale in un gigantesco teatro a cielo aperto. Achille Lauro al Circo Massimo: lo spettacolo è doppio. Si comincia in grande. Dopo il primo appuntamento del 29 giugno, Achille Lauro tornerà il 1° luglio al Circo Massimo per un concerto che promette di essere più di una semplice esibizione: sarà un manifesto, una dichiarazione d’amore alla sua città. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

In questa notizia si parla di: estate - settimana - luglio - romana

Il sole illumina il fine settimana in Lombardia: anticipo dell’estate? No, arriva ancora il brutto tempo - Il sole splende sul fine settimana lombardo, anticipando l'estate e lasciando da parte il brutto tempo.

Questa è l’estate romana di Borghetta Stile!!! Grazie ? Torneremo a @testaccio_estate il 12 luglio!! Segui @borghettastile x avere info sulle prossime serate! Vai su Facebook

? Le date dell'estate giallorossa Trigoria: 13 luglio Kaiserslautern: 26 luglio Lens: 2 agosto ? St George's Park: 2-8 agosto Aston Villa: 6 agosto ? Everton: 9 agosto https://asroma.com/it/notizie/73417/gli-appuntamenti-dellestate-giallorossa- Vai su X

Cosa fare a Roma nel weekend del 5-6-7 luglio 2025; Estate Romana, avvio in ritardo. Arcangeli (Anec): «Siamo a luglio e non abbiamo certezza dei contributi. Tante iniziative in bilico senza sponsor e personale»; Meteo: Prossimi Giorni, arriva la Svolta! Le Previsioni per la Settimana.

Estate a Roma Nord: tante iniziative tra cinema e spettacoli. - Quando arriva l’estate Roma sa mostrare la sua rinomata “Grande Bellezza” offrendo centinaia di eventi culturali che si accavallano senza sosta. Segnala lagone.it

Weekend d’estate con le stelle aperitivi astronomici a Technotown - Dal 5 luglio al 14 settembre, ogni sabato e domenica gli astronomi del Planetario di Roma accoglieranno appassionati e curiosi a Technotown in Villa ... romadailynews.it scrive