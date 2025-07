Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 2 luglio | Gracia tenta di riacquistare le terre da Paca

Non perdete il ritorno di "Ritorno a Las Sabinas" domani alle 16:00 su Rai 1, dove le tensioni tra Gracia e Paca si intensificano e Alex combatte per salvare l’ambiente contro il progetto minerario. La soap spagnola, ricca di suspense e colpi di scena, vi terrà incollati allo schermo, disponibile anche in streaming su RaiPlay. Scoprite cosa succederà a Lucas e alle terre di Las Sabinas in un episodio da non perdere.

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: Alex, preoccupato per l'ambiente, chiede l'intervento del Comune contro il progetto minerario di Paca Utrera. Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con un nuovo episodio, in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, titolo originale della soap: Lucas viene liberato grazie all'azione della Guardia Civil dopo uno scontro a fuoco con il rapitore. Gracia, cerca di riottenere le terre vendute a Paca. Nell'episodio precedente Paca è l'unica in grado di fornire il milione di euro necessario per il riscatto di Lucas, ma, come sempre, si dimostra spietata e approfitta della disperazione di Gracia, proponendole di acquistare le sue quote di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 2 luglio: Gracia tenta di riacquistare le terre da Paca

