Come cambia il tabellone di Jasmine Paolini con l’eliminazione di Qinwen Zheng Fuori la n6 del mondo

La rimozione di Qinwen Zheng, che scende dalla sesta posizione del ranking mondiale, apre nuove opportunità sulla parte alta del tabellone di Jasmine Paolini. Con questa eliminazione, le chance di affrontare avversarie più abbordabili si intensificano, dando alla tennista italiana la possibilità di avanzare ulteriormente nel torneo di Wimbledon. Ora, l’attenzione si rivolge a come Paolini potrà sfruttare questa nuova situazione per scrivere il suo cammino verso le fasi finali. La sua prossima sfida sarà determinante per definire il suo destino sull’erba londinese.

Jasmine Paolini ha faticato al debutto di Wimbledon, riuscendo a superare la lettone Anastasja Sevastova (numero 402 del ranking WTA) in rimonta con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-2. Dopo un primo set molto contratto contro un'avversaria che sulla carta non doveva creare troppi grattacapi, la numero 5 del mondo ha cambiato ritmo ed è riuscita a spuntarla, guadagnando così il diritto di proseguire la propria avventura sull'erba londinese. La giornata odierna si è però aperta con una buona notizia in prospettiva per la tennista toscana, finalista lo scorso anno nel terzo Slam della stagione: la c inese Qinwen Zheng, numero 6 della graduatoria internazionale, è stata eliminata al suo esordio.

