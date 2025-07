Wimbledon 2025 Flavio Cobolli liquida Zhukayev in tre set ed approda al secondo turno

Wimbledon 2025 si apre con una meritata vittoria per Flavio Cobolli, che conquista il suo posto al secondo turno battendo in tre set il kazako Zhukayev. Esordio vincente per il numero 22 del seed italiano, dimostrando carattere e determinazione sul centrale di Londra. Ora l’azzurro aspetta l’esito dello scontro tra Etcheverry e Jones, pronto a continuare la sua corsa verso i quarti. Nel primo set, l’azzurro si trova sotto 15-40 nel...

Esordio vincente per il numero 22 del seeding, Flavio Cobolli, nel tabellone di singolare maschile di Wimbledon 2025: l'azzurro liquida in tre set il kazako Beibit Zhukayev, sconfitto con lo score di 6-3 7-6 (7) 6-1 in un'ora e 47 minuti di gioco. Al secondo turno per l'azzurro ci sarĂ il vincente del match tra l'argentino Tomas Martin Etcheverry e la wild card britannica Jack Pinnington Jones. Nel primo set l'azzurro si trova sotto 15-40 nel game d'apertura, ma poi inanella nove punti consecutivi, che gli consentono di scappare sul 2-0 grazie al break a zero ottenuto nel secondo game. Cobolli non concede all'avversario altre occasioni di rientro e difende il margine acquisito fino al 6-3, che si concretizza dopo mezz'ora di gioco.

