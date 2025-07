Putin vuole Sumy attacchi su diverse città

Le tensioni tra Russia e Ucraina si fanno sempre più intense: Putin avrebbe schierato 50mila soldati nei pressi di Sumy, puntando a controllare la strategica città ucraina. Mentre Donald Trump osserva attentamente la situazione, il rischio di ulteriori escalation cresce di ora in ora. Rimanete con noi per aggiornamenti esclusivi sulla crisi in atto, perché conoscere le evoluzioni è fondamentale per capire cosa ci attende.

Putin vuole Sumy: 50mila soldati russi nei pressi della città ucraina. Donald Trump: “Sto seguendo da vicino la situazione”. Servizio di Fabio Bolzetta. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Putin vuole Sumy, attacchi su diverse città

Russia-Ucraina, Putin vuole chiudere la guerra? Il fattore economia - La questione della guerra tra Russia e Ucraina si intreccia con un elemento cruciale: l'economia. Mentre si avvicinano i negoziati diretti a Istanbul il 15 maggio, la posizione di Mosca e Kiev potrebbe dipendere dalle esigenze economiche di entrambi i Paesi, complicando ulteriormente le prospettive di pace.

