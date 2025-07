Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-07-2025 ore 19 | 10

Benvenuti su Astral Infomobilità, il vostro punto di riferimento per le condizioni del traffico nella regione Lazio. Oggi, alle ore 19:10 del 1° luglio 2025, seguiamo da vicino le situazioni critiche che interessano Roma e dintorni, tra rallentamenti, incidenti e interventi di emergenza. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per viaggiare in tutta sicurezza.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Partiamo dalla BCC Roma Tarquinia dove per un incendio il traffico è rallentato In entrambe le direzioni trattore in pietre Cerveteri ci sposiamo sul Raccordo Anulare cosa tratti in esterna tra Roma Fiumicino e Tuscolana è in altezza Pontina altezza Labaro e code per incidente da Nomentana Prenestina sulla Pontina un incidente provoca code tra via di Acqua acetosa e Spinaceto direzione Latina è sempre per incidente code tra Spinaceto e bordo in quest'ultima direzione sud a91 Roma Fiumicino code verso Roma danza del Tevere a via del Cappellaccio ed alla Colomba via del Cappellaccio Nella direzione opposta sul tratto Urbano della A24 code tra la tangenziale est il raccordo anulare verso quest'ultimo sulla Colombo code da via di Mezzocammino via di Acilia verso Ostia in chiusura e trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana per lavori a cura di Astral Spa di raddoppio della linea nella tratta Montebello Morlupo e di ammodernamento della linea aerea nella tratta A Vignanello Viterbo sono attivi bus sostitutivi i treni viaggiano solo tra le stazioni Vignanello Catalano in Morlupo Catalano sono previste Inoltre corsi con bus verso le stazioni di Stimigliano e Monterotondo servite dalla ferrovia fl1 Orte Roma Fiumicino Aeroporto tutto da Federico Ascani d'altra l'infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-07-2025 ore 19:10

