Ragazzo ucciso sulla Colombo arrestato un 27enne | Voleva dei soldi abbiamo reagito

Una tragica notte sulla via Cristoforo Colombo ha cambiato per sempre la vita di Mamum Miah, un giovane vittima di un'aggressione fatale. Un 27enne, arrestato, avrebbe agito per motivi di denaro, mettendo fine a una serata tra amici. Una tragedia che scuote la nostra comunità, sollevando domande e riflessioni sulla sicurezza urbana e l’imprevedibilità della violenza. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

Mamum Miah è morto su via Cristoforo Colombo dopo che uno sconosciuto lo ha accoltellato al torace. Il ragazzo stava passando la serata con gli amici dopo la fine del turno di lavoro.

Mamun Miah, un ragazzo di 27 anni, è stato ucciso sabato sera al Parco della Solidarietà, in via Cristoforo Colombo a Roma, con un'unica coltellata al torace. I suoi amici sono convinti che sia stato vittima di una rapina finita male, anche se il portafoglio è stato

