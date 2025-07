Istanbul proteste per la pubblicazione di una vignetta su Maometto | scontri con la polizia

A Istanbul, le tensioni sono esplose in una serie di proteste e scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, dopo la pubblicazione di una vignetta sul Profeta Maometto da parte della rivista satirica LeMan. La situazione si è aggravata con l’uso di gas lacrimogeni e proiettili di gomma da parte della polizia. Un episodio che evidenzia ancora una volta come libertà di espressione e rispetto delle sensibilità religiose siano in bilico nel mondo contemporaneo.

A Istanbul centinaia di persone hanno protestato per la pubblicazione di una vignetta sul Profeta Maomett o da parte della rivista satirica LeMan. Sono scoppiati scontri con la polizia, che ha sparato proiettili di gomma e gas lacrimogeni per disperdere una folla. Gli incidenti sono avvenuti dopo che il procuratore capo di Istanbul ha ordinato l’arresto dei redattori della rivista con l’accusa di aver pubblicato una vignetta che “offendeva pubblicamente i valori religiosi”. Gli scontri sono avvenuti sulla famosa Istiklal Caddesi di Istanbul. Il caporedattore della rivista, Tuncay Akgun, ha affermato: “Questa vignetta non è in alcun modo una caricatura del Profeta Maometto, il personaggio è un musulmano ucciso a Gaza durante i bombardamenti israeliani”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Istanbul, proteste per la pubblicazione di una vignetta su Maometto: scontri con la polizia

