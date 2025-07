Castellaneta Marina divieto di fumo in spiaggia | multe fino a 500 euro

divieto di fumo in spiaggia a Castellaneta Marina si aggiunge alle misure per tutelare la salute di tutti. Con multe fino a 500 euro, questa iniziativa mira a rendere le nostre spiagge più sicure e pulite, rispettando l’ambiente e i bagnanti. L’estate è il momento perfetto per godersi il mare senza rischi e in armonia con la natura. Prepariamoci a vivere una stagione all’insegna del benessere e del rispetto reciproco.

Benvenuta estate e addio sigaretta in spiaggia. Con l’arrivo della bella stagione sono ormai tanti i sindaci di località balneari ad aver firmato ordinanze anti fumo sugli arenili. Il divieto in alcune regioni, come la Sardegna e l’Emilia Romagna, è in vigore già da qualche estate: non si fuma sulle spiagge di Cagliari, come su quelle di Olbia, non si fuma a Cesenatico né a Rimini. Il divieto è arrivato anche a Castellaneta Marina, in Puglia. Il sindaco ha firmato un’ordinanza in vigore dal 1° luglio: stop al fumo su tutte le spiagge comunali e fino a 20 metri dalla riva. Per i trasgressori previste multe da 25 a 500 euro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Castellaneta Marina, divieto di fumo in spiaggia: multe fino a 500 euro

