Street Fighter | David Dastmalchian sarà Mr Bison nel film

David Dastmalchian ha ottenuto il ruolo chiave di Mr Bison nel prossimo adattamento Legendary del videogame di successo Street Fighter. Il casting dell’atteso film ispirato al celebre videogame Capcom ha offerto nelle ultime ore un aggiornamento importante, non fosse altro per il volto del personaggio interessato. Un nuovo articolo di Deadline, infatti, ha riferito che David Dastmalchian è salito a bordo del progetto Street Fighter per dare vita al leggendario villain Mr Bison. Nessun commento da Legendary Pictures è stato al momento offerto in merito alla notizia. Per Dastmalchian si tratta del ruolo più importante in oltre 20 anni di onorata carriera. 🔗 Leggi su Universalmovies.it