Perché i giudici hanno deciso che Alberto Stasi deve restare semilibero Prosegue l’inchiesta | il giallo dell’impronta 10

Perché i giudici hanno deciso che Alberto Stasi deve rimanere in regime di semilibertà? Una scelta sorprendente, che alimenta il mistero sulla sua condizione. La Corte di Cassazione, infatti, ha respinto il ricorso della Procura, mantenendo intatto il provvedimento del Tribunale della sorveglianza di Milano. Un’altra puntata di questo giallo ancora irrisolto, che prosegue tra sospetti e interrogativi sulla verità nascosta dietro l’ombra di un’affermazione giudiziaria.

Alberto Stasi resta in regime di semilibertà, nonostante l'intervista rilasciata al programma Mediaset Le Iene durante un permesso premio per ricongiungersi alla famiglia. A deciderlo è stata la I sezione penale della Corte di Cassazione. I giudici hanno rigettato il ricorso presentato dalla Procura generale di Milano contro l'ordinanza del 9 aprile 2025. Ovvero, contro il provvedimento cui il Tribunale della sorveglianza di Milano aveva concesso la semilibertà ad Alberto Stasi. Perché i giudici hanno deciso che Alberto Stasi deve restare semilibero. Prosegue l'inchiesta: c'è la svolta sull'impronta 10

