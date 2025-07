Caso Calhanoglu il like di Thuram spacca la Thula | la situazione

Il mondo dell’Inter è in subbuglio dopo il like di Thuram sulla storia di Calhanoglu, scatenando un vero e proprio terremoto nerazzurro. La tensione tra i protagonisti si fa sentire, mentre le parole di Calhanoglu echeggiano sui social, attirando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. In questo scenario di fuoco, il futuro della squadra si fa incerto, e ogni mossa potrebbe cambiare gli equilibri. La situazione è ancora tutta da decifrare.

Caso Calhanoglu, Thuram mette like alla storia Instagram del turco in cui risponde alle parole di Lautaro Martinez e di Marotta: la situazione. Terremoto in casa nerazzurra. Hakan Calhanoglu ha risposto alle dichiarazioni del capitano dell’ Inter Lautaro Martinez attraverso un comunicato pubblicato sui social: “ Parole che dividono e non uniscono. La storia ricorderà chi è rimasto in piedi e non chi ha alzato la voce. Il futuro? Vedremo. Mai detto di non essere felice qui, mai tradito questa maglia “. Il post di Calhanoglu ha ottenuto numerosi “mi piace”. Tra questi, c’è quello della moglie di Simone Inzaghi e un altro dall’ex compagno Marko Arnautovic. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Caso Calhanoglu, il like di Thuram “spacca” la Thula: la situazione

