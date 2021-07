Cadavere carbonizzato a Pisa è dello studente scomparso

Advertising

Agenzia_Ansa : E' dello studente scomparso da Pisa sabato scorso il corpo trovato carbonizzato nelle campagne di San Giuliano Term… - namismood : RT @fanpage: ULTIM'ORA Ritrovato morto Francesco Pantaleo. - FirenzePost : Pisa: cadavere carbonizzato è dello studente siciliano scomparso - eewpeople : RT @fanpage: ULTIM'ORA Ritrovato morto Francesco Pantaleo. - DANI56 : RT @AnsaToscana: Il cadavere carbonizzato a Pisa è di uno studente scomparso . Svolta nelle indagini grazie alla comparazione del Dna #ANSA… -

E' dello studente Francesco Pantaleo, 27enne di Marsala (Trapani), scomparso da Pisa sabato scorso 24 luglio il corpo trovatola domenica sera nelle campagne di San Giuliano Terme (Pisa), a pochi chilometri dalla città. E' stato identificato attraverso i campioni di Dna concessi dai genitori agli inquirenti. Lo ...Il corpo trovatodomenica sera 25 luglio, nelle campagne di San Giuliano Terme (Pisa), a pochi chilometri dalla città è dello studente siciliano, Francesco Pantaleo, 27enne di Marsala (Trapani), ...In 32 anni trascorsi alla guida di autobus gliene sono capitate di cotte e di crude, ma mai come oggi si era trovato a dover trasformare il suo "107" in un’ambulanza per portare un passeggero - un 54e ...Svolta nel giallo dello studente di Marsala (Trapani) scomparso da Pisa il 24 luglio. È di Francesco Pantaleo, il 23enne siciliano, il corpo trovato carbonizzato la domenica ...