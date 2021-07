Advertising

Giorno_Bergamo : Berbenno, scivola e si infilza una gamba nella ringhiera: è grave -

Ultime Notizie dalla rete : Berbenno scivola

IL GIORNO

Bergamo - Un uomo è rimasto gravemente ferito a una gamba, oggi pomeriggio anel Bergamasco , cadendo sopra una ringhiera mentre effettuava dei lavori di potatura delle piante. L'infortunio è avvenuto mentre caricava un camioncino con le sterpaglie: l'uomo è ...È successo nel pomeriggio di oggi, 30 luglio, intorno alle 14.30 a, in via Nazario Sauro. L'uomo è stato raggiunto dai vigili del fuoco di Bergamo che hanno tagliato la ringhiera perché ...Bergamo - Un uomo è rimasto gravemente ferito a una gamba, oggi pomeriggio a Berbenno nel Bergamasco, cadendo sopra una ringhiera mentre effettuava dei lavori di potatura delle piante. L'infortunio è ...I vigili del fuoco hanno tagliato le sbarre della ringhiera per consentire ai sanitari di prestare le prime cure all’uomo che è stato poi trasportato in ospedale in codice rosso ...