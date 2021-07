ArcelorMittal and the Government of Canada announce investment of CAD$1.765 billion in decarbonization technologies in Canada

(Di venerdì 30 luglio 2021) Today theofd it will invest CAD$400 million in the project. The Company is in discussions with theof Ontario regarding its support. Thement was made ...

Advertising

GregPignataro : RT @AcciaieriedIT: Comunicato stampa in merito al provvedimento del Giudice del Lavoro di Taranto del 26 luglio 2021 > - AcciaieriedIT : Comunicato stampa in merito al provvedimento del Giudice del Lavoro di Taranto del 26 luglio 2021 >… - AcciaieriedIT : Il cda di @AcciaieriedIT ha approvato il bilancio 2020 e nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione. Leggi il c… -

Ultime Notizie dalla rete : ArcelorMittal and

Siderweb

... contributing to the healthsustainability of our community, the environmentthe economy."has an ambition to be net zero by 2050. Yesterday the Company published its second ...... componente Commissione Giustizia Camera dei Deputati nel corso dell'audizione dei vertici di: 'Questo pomeriggio in Commissione Attività Produttive della […] Economia Regione, ...Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.Il ministro dello Sviluppo economico preannuncia che l’Italia chiederà un’analisi di impatto. Sull’ex Ilva oltre 3 miliardi di fondi Ue, martedì confronto con Mittal sulle reali intenzioni di restare ...