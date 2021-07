Anzio, il presunto molestatore scappa in mare, l’amico si becca un pugno in faccia: ma in caserma c’è il colpo di scena (Di venerdì 30 luglio 2021) E’ davvero complicato cercare di ricostruire quanto accaduto oggi pomeriggio ad Anzio nella zona tra lo stabilimento Dea Fortuna e il Porto di Anzio. E’ qui che, intorno alle 16.00, è partita “una caccia al molestatore” a seguito dell’allarme lanciato in spiaggia riguardante due bambine finite oggetto di inopportune attenzioni da parte di un cittadino straniero. Presunte molestie ad Anzio: cosa sappiamo I Carabinieri di Anzio, intervenuti sul posto insieme alla Polizia di Stato, districare la matassa venutasi a creare è tutt’altro che semplici. Questi allora i fatti che possiamo dare per appurati. L’uomo, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 luglio 2021) E’ davvero complicato cercare di ricostruire quanto accaduto oggi pomeriggio adnella zona tra lo stabilimento Dea Fortuna e il Porto di. E’ qui che, intorno alle 16.00, è partita “una caccia al” a seguito dell’allarme lanciato in spiaggia riguardante due bambine finite oggetto di inopportune attenzioni da parte di un cittadino straniero. Presunte molestie ad: cosa sappiamo I Carabinieri di, intervenuti sul posto insieme alla Polizia di Stato, districare la matassa venutasi a creare è tutt’altro che semplici. Questi allora i fatti che possiamo dare per appurati. L’uomo, ...

Advertising

CorriereCitta : Anzio, il presunto molestatore scappa in mare, l’amico si becca un pugno in faccia: ma in caserma c’è il colpo di s… -