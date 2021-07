Incidente a Capri: c’è il via libera per la sepoltura del corpo dell’autista (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCapri (Na) – Il sostituto procuratore di Napoli Giuseppe Tittaferrante ha dato il via libera alla sepoltura di Emanuele Melillo, l’autista 32enne del minibus precipitato giovedì scorso su uno stabilimento balneare di Marina Grande, a Capri. Un Incidente nel quale sono rimaste ferite anche 23 persone. Per quanto concerne la perizia sul mezzo sembrerebbe percorribile l’ipotesi di rimozione del minibus con un elicottero speciale dell’Esercito. Ciò significherebbe che gli accertamenti tecnici irripetibili si dovrebbero tenere a Napoli, anche se i tempi per la realizzazione del ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Il sostituto procuratore di Napoli Giuseppe Tittaferrante ha dato il viaalladi Emanuele Melillo, l’autista 32enne del minibus precipitato giovedì scorso su uno stabilimento balneare di Marina Grande, a. Unnel quale sono rimaste ferite anche 23 persone. Per quanto concerne la perizia sul mezzo sembrerebbe percorribile l’ipotesi di rimozione del minibus con un elicottero speciale dell’Esercito. Ciò significherebbe che gli accertamenti tecnici irripetibili si dovrebbero tenere a Napoli, anche se i tempi per la realizzazione del ...

