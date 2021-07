Idrogeno, Enea mette in campo 16 progetti e tecnologie (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – Introdurre l’uso dell’Idrogeno nella logistica portuale e nel trasporto marittimo di passeggeri. Con questo obiettivo Enea sta partecipando ai progetti europei H2PORTS ed e-SHyIPS. In particolare, nell’ambito del progetto H2PORTS, del valore di 4 milioni di euro, – spiega l’Agenzia nell’inserto speciale tecnologie e progetti Enea per l’Idrogeno dell’ultimo numero del magazine Energia Ambiente e Innovazione – il porto spagnolo di Valencia sarà il primo in Europa a sperimentare mezzi alimentati a Idrogeno per ridurre l’impatto ambientale delle ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – Introdurre l’uso dell’nella logistica portuale e nel trasporto marittimo di passeggeri. Con questo obiettivosta partecipando aieuropei H2PORTS ed e-SHyIPS. In particolare, nell’ambito del progetto H2PORTS, del valore di 4 milioni di euro, – spiega l’Agenzia nell’inserto specialeper l’dell’ultimo numero del magazine Energia Ambiente e Innovazione – il porto spagnolo di Valencia sarà il primo in Europa a sperimentare mezzi alimentati aper ridurre l’impatto ambientale delle ...

