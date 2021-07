GAZZETTA – La Juve su Kajo Jorge, sorpassato il Napoli. De Laurentiis perde un potenziale fuoriclasse (Di martedì 27 luglio 2021) La Juve vuole Kaio Jorge, la nuova stella brasiliana potrebbe vestire la maglia bianconera. Sorpassati Napoli, Milan e Benfica. Il Napoli sembrava in pole per aggiudicarsi Kaio Jorge, in patria considerato il nuovo Neymar, De Laurentiis e Giuntoli seguono il calciatore da molto tempo, in brasile si vociferava anche di un accordo firmato. In particolare il giornalista Vagner Federico riferisce di un’intesa già raggiunta tra Napoli e Santos per Kaio Jorge, poi aggiunge che è chiaro che il “giocatore non rinnoverà il contratto con il Santos e lascerà il club ... Leggi su napolipiu (Di martedì 27 luglio 2021) Lavuole Kaio, la nuova stella brasiliana potrebbe vestire la maglia bianconera. Sorpassati, Milan e Benfica. Ilsembrava in pole per aggiudicarsi Kaio, in patria considerato il nuovo Neymar, Dee Giuntoli seguono il calciatore da molto tempo, in brasile si vociferava anche di un accordo firmato. In particolare il giornalista Vagner Federico riferisce di un’intesa già raggiunta trae Santos per Kaio, poi aggiunge che è chiaro che il “giocatore non rinnoverà il contratto con il Santos e lascerà il club ...

