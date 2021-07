Ferrari fuori controllo si schianta contro un’auto nella direzione opposta: è un disastro, due morti (Di martedì 27 luglio 2021) Due persone hanno perso la vita, una delle quali sul colpo, a causa di un violento incidente provocato da una Ferrari fuori controllo. La strada è stata chiusa per ore Uno schianto impressionante che non ha lasciato loro scampo, lasciado i loro veicoli irriconoscibili. È avvenuto su Westheimer a Chimney Rock in Texas dove le L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 27 luglio 2021) Due persone hanno perso la vita, una delle quali sul colpo, a causa di un violento incidente provocato da una. La strada è stata chiusa per ore Uno schianto impressionante che non ha lasciato loro scampo, lasciado i loro veicoli irriconoscibili. È avvenuto su Westheimer a Chimney Rock in Texas dove le L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

paolochirdo75 : RT @_unstoppablexx_: Allucinante che stanno facendo una finale con le nostre azzurre in ginnastica artistica, Vanessa Ferrari ha ricevuto c… - ninakreuz : @Gaia_Mai_ Tra l’altro lei grandissima rosicona non ha mai detto mezza parola sulle ragazze che sono andate in Giap… - Tommywinsw : RT @_unstoppablexx_: Allucinante che stanno facendo una finale con le nostre azzurre in ginnastica artistica, Vanessa Ferrari ha ricevuto c… - ManySkills1701 : 'Appassionanti finali di #ArtisticGymnastics: Vanessa Ferrari a 30 anni e l'Italia in lotta per una medaglia, Simon… - Valenti95343084 : RT @_unstoppablexx_: Allucinante che stanno facendo una finale con le nostre azzurre in ginnastica artistica, Vanessa Ferrari ha ricevuto c… -