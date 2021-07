Olimpiadi | Nuoto azzurro show | storico argento nella staffetta 4×100 e bronzo 4×200

Advertising

Eurosport_IT : MOSTRUOSI! ?????? Alessandro Miressi, Santo Condorelli, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo si qualificano alla finale oli… - FINOfficial_ : Alle 5.15 italiane quattro frecce tricolori solcano il cielo di #Tokyo per un ?????????????? misto di storia e leggenda!… - Eurosport_IT : SIII! SIIII! SIIIII! ?????? #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam | #Swimming Rivivi la finale della 4x100… - ariesmartiana : RT @BillyZanne: Chi critica la Pellegrini c'andasse lui alle olimpiadi a fare meglio #nuoto #Tokyo2020 - agnese_15 : La Pellegrini a trentatré anni che si fa la quinta olimpiade e io a ventitré che faccio il salto sul divano e ancor… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Nuoto

Buon esordio per Federico Burdisso e Giacomo Carini nei 200 farfalla ai Giochi Olimpici di Tokyo. I due nuotatori azzurri hanno staccato il biglietto per le semifinali rispettivamente con il settimo e ......50 /settimana prezzo bloccato Attiva Ora Tutti i contenuti del sito, il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche, dal primato mondiale ...Sabato il primo oro con Vito Dell’Aquila e l’argento di Luigi Samele, oggi le soddisfazioni di Diana Bacosi e del team nuoto.Le Olimpiadi di Tokyo 2020 continuano con un calendario ricco di gare da seguire, con oltre 20 eventi con gli azzurri per martedì 27 luglio ...