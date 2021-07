Lucas Leiva pronto a correre con mister Sarri

(Di lunedì 26 luglio 2021) La Lazio sta per terminare il ritiro estivo ad Auronzo di Cadore. I risultati ottenuti dalle squadre durante le amichevoli, fanno ben sperare: il gruppo è compatto ed è già entrato in “modalità”. Il tecnico vuole costruire un gioco pressante e per questosotto le direttive del nuovo. Daniele Rugani è il nuovo nome per la Lazio Perchècon? Con l’arrivo di Mauriziosulla panchina della Lazio, ...

Advertising

MaxMarucci : @vtya14 @montybrogan_ @InsiderLazio Che poi, le presenze col Liverpool sono 346, comprese le coppe. Ragazzi, Lucas… - upperclass951 : Il giocatore che ho sopportato meno nella scorsa stagione è stato Lucas Leiva. E spero che Basic lo possa far seder… - IoNascoQui : Sostituzioni Lazio In campo Escalante, Akpa Akpro,, Luka Romero e Kamenovic prendono il posto di Lucas Leiva, Mili… - Vitellozzo : @hipsterdelcazzo Se Lucas Leiva diventa RoboCop senza dubbio - God1sBack_ : @levii________ @arlottoak @ArmandoAreniell Ronaldo, Manolas, Bonucci, Rabiot, Ramsey, Chiesa, Bernardeschi, Kean, I… -

Ultime Notizie dalla rete : Lucas Leiva

La Lazio Siamo Noi

Ovviamente esclusi i giocatori già vaccinati , come il centrocampista brasilianoe i tre nazionali italiani Immobile, Acerbi (ancora in vacanza dopo l'Europeo) e Lazzari . Oltre al ...... Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic - Savic, Luis Alberto,; Raul Moro, Muriqi, Felipe Anderson. Anche la Triestina di Christian Bucchi sceglierà il 4 - 3 - 3 come ...Gonzalo Escalante, centrocampista della Lazio, per il momento è stato confermato anche da Sarri come vice Lucas Leiva. Il giocatore però ...La Lazio sta gradualmente cambiando pelle. Da Inzaghi si passa a Sarri, dal 3-5-2 al 4-3-3, dall'attacco a campo aperto al dominio del gioco e del pallone. Una costante del ...