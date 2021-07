Infortunio Milik | svelata la data del rientro del polacco

(Di lunedì 26 luglio 2021) Arkadiusz, ex attaccante del Napoli, è ancora fermo ai box dopo l'intervento al ginocchio al termine della scorsa stagione nella sfida tra Olympique Marsiglia e Metz. Pablo Longoria, presidente dell'OM, ha fatto il punto sulle condizioni deldurante la presentazione di Cengiz Under e Luan Peres: "Ho parlato con i dottori di. Tornerà il primo agosto per fare la preparazione con noi dopo l'operazione al ginocchio. Contro il Metz prese una botta, è stato operato per mettere a posto il ginocchio".

