Se il vaccino funziona e la comunicazione no: dati complessi e distorsioni cognitive (Di domenica 25 luglio 2021) Il monito di Draghi sulla vaccinazione sta dando un effetto riconoscibile sulla campagna vaccinale. D'altronde, un ex banchiere centrale sa meglio di tutti che talvolta comunicare impatta più di un atto formale. Succede quando si dice che per salvare l'euro "si farà qualsiasi cosa, e credetemi sarà abbastanza", succede quando si dice che "l'appello a non vaccinarsi è un appello a morire". Tuttavia, il modo in cui i media hanno accolto tale stimolo, ampliando lo spazio delle notizie sull'efficacia dei vaccini, è viziato da una grave distorsione che, proprio per la stessa importanza della comunicazione, rischia di produrre un effetto perverso. Per dimostrare l'efficacia ...

