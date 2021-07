Di Maio, il vaccino è l'unico modo per uscire dalla crisi (Di domenica 25 luglio 2021) "La vaccinazione è l'unico modo per uscire dalla crisi sanitaria e da quella economica". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio incontrando i ragazzi al Festival di Giffoni. "Le scelte che ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 luglio 2021) "La vaccinazione è l'persanitaria e da quella economica". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Diincontrando i ragazzi al Festival di Giffoni. "Le scelte che ...

