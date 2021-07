Green Pass obbligatorio dal 6 agosto (Di venerdì 23 luglio 2021) Green Pass obbligatorio in Italia a partire dal prossimo venerdì 6 agosto, con nuove regole e criteri per l’accesso a piscine, ristoranti, spettacoli e palestre e non solo. Questa la decisione annunciata ieri dal governo, che per decreto stabilisce come – per poter usufruire di alcune attività e servizi – sarà necessario possedere le “certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)” oppure l'”effettuazione di un test molecolare o antigenico ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 luglio 2021)in Italia a partire dal prossimo venerdì 6, con nuove regole e criteri per l’accesso a piscine, ristoranti, spettacoli e palestre e non solo. Questa la decisione annunciata ieri dal governo, che per decreto stabilisce come – per poter usufruire di alcune attività e servizi – sarà necessario possedere le “certificazioni verdi Covid-19 (), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)” oppure l'”effettuazione di un test molecolare o antigenico ...

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Covid, no green pass: folla in piazza a Torino Si è riempita di persone ieri sera Piazza Castello a Torino per il No paura Day, manifestazione lanciata due giorni fa via internet per protestare contro il Green pass e l'obbligo vaccinale. 'La Digos ha contato duemila persone e quindi siamo almeno il doppio', ha detto uno speaker da un furgone. 'Facciamo vedere a tutti cosa vuol dire uomini liberi', ha ...

Draghi definitivo sui dubbiosi nel governo (come Salvini): "Non ti vaccini, ti ammali, muori e fai morire" - Il Un messaggio chiaro e diretto nei confronto di Matteo Salvini , che fino all'ultimo ha agitato la bandiera della libertà sull'uso del Green pass e sulle vaccinazioni soprattutto per i più giovani. ...

Green pass, ecco cosa cambia e dove è obbligatorio in 10 domande e risposte Il Sole 24 ORE Posti letto e contagi in aumento, Calabria tra le regioni in sofferenza L'aumento dei contagi in tutto il Paese spaventa e alcune regioni iniziano a soffrire rispetto alla prospettiva dei posti letto in area medica e terapia intensiva ...

Il Green Pass e i suoi limiti Come ci è capitato di dire in altre occasioni la gestione della crisi del Covid ha acquisito un surplus ideologico che travalica le reali necessità sanitarie ed economiche. Ci pare di intravedere nei ...

