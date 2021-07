Breivik | trascorsi 10 anni dalla strage di Oslo e Utoya

Leggi su zon

(Di giovedì 22 luglio 2021) Andersnel 2011 uccise 77 persone ae sull’isola di: ad oggi l’uomo dichiara di non essere pentito per ciò che ha fatto L’estremista di destra Andersuccise 77 persone ae sull’isola di, in uno degli attentati più gravi della storia recente d’Europa. L’uomo il 22 luglio 2011 uccise a sangue freddo con armi automatiche 69 studenti in un campo estivo all’isola die altre otto persone a. All’epoca del processo Andersfu dichiarato pienamente responsabile delle stragi e fu ...