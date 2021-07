ATP Umago 2021 | Gianluca Mager si spegne per mezzora e Daniel Altmaier ne approfitta | tedesco ai quarti

(Di giovedì 22 luglio 2021)salutaagli ottavi di finale. Il ligure, numero 8 del tabellone, viene sconfitto in tre set dal(4-6 6-1 7-5 in un’ora e cinquanta minuti). Il settantacinquesimo giocatore delle classifiche mondiali paga un set e mezzo di completa assenza, in cui viene preso a pallate dal qualificato; ilottiene così il primo quarto di finale nel circuito maggiore del suo. Match solido in avvio, e anche abbastanza rapido.si deve subito mettere sulla difensiva per annullare una prima palla ...

Advertising

OA_Sport : Gianluca Mager va ko nella sfida con Daniel Altmaier negli ottavi di finale di Umago - livetennisit : ATP Umago: Gianluca Mager sconfitto al secondo turno - sportface2016 : #AtpUmago, #Mager si scioglie sul più bello: al terzo set passa #Altmaier - zazoomblog : Tabellone Atp Umago 2021: Ramos-Vinolas guida il seeding presente Cecchinato - #Tabellone #Umago #2021: - flamminiog : RT @federtennis: ???? A Umago oggi Gianluca Mager sfida Altmaier per un posto nei quarti di finale! ???? -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Umago

... LIVE alle ore 20.00 (finale) RISULTATI "Plava Laguna Croatia Open"250, Croazia 19 - 25 luglio, 2021 419.470 - terra SINGOLARE Primo turno Stefano Travaglia (ITA) b. (6) Jaume Munar (ESP) ...16.30 TENNIS -250, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go e Now; diritti televisivi anche di Supertennis, in alternanza con le ...Gianluca Mager saluta Umago agli ottavi di finale. Il ligure, numero 8 del tabellone, viene sconfitto in tre set dal tedesco Daniel Altmaier (4-6 6-1 7-5 in un'ora e cinquanta minuti). Il settantacinq ...Si ferma al secondo turno l’avventura di Gianluca Mager al torneo Atp di Umago 2021. Lo fa con una piccola beffa, visto che sembrava pienamente in corsa prima per vincere agevolmente, poi per una scon ...