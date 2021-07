Zola: Non è Calhanoglu l'erede di Eriksen - Top News (Di martedì 20 luglio 2021) Ha fiducia nella nuova Inter e la vede ancora in pole per lo scudetto ma prevede una bella lotta al vertice Gianfranco Zola . L'ex fantasista di Napoli, Parma e Chelsea parla alla Gazzetta e dice Saranno ancora i muscoli di Lukaku a trascinare Leggi su sportevai (Di martedì 20 luglio 2021) Ha fiducia nella nuova Inter e la vede ancora in pole per lo scudetto ma prevede una bella lotta al vertice Gianfranco. L'ex fantasista di Napoli, Parma e Chelsea parla alla Gazzetta e dice Saranno ancora i muscoli di Lukaku a trascinare

Advertising

siamo_la_Roma : ??? Le parole di #GianfrancoZola ??? 'Sono curiosissimo di vedere #Mourinho alla #Roma, può alzare il livello' ?? Po… - corgiallorosso : #Zola: “La #Roma ha una buona squadra, ma non è al livello delle grandi. #Mourinho? Curioso di vederlo” - PagineRomaniste : Zola: 'Curioso di vedere #Mourinho. La Roma ha una buona squadra, ma non è al livello delle grandi' #ASRoma… - LAROMA24 : Zola: «Curiosissimo di vedere Mourinho. La Roma è una buona squadra, ma non è al livello delle altre grandi» #AsRoma - philosopharry_ : vi dirò di più (vi a chi non si sa vbb) ho pure sfoggiato il mio C1 in francese con un nouvelle cuisine che farebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Zola Non Zola: 'Roma - Mourinho, che curiosità. E su Zaniolo...' José ha una buona squadra, anche se non al livello delle altre grandi, e poi ha i cromosomi per gestire le situazioni difficili e alzare il livello' ha detto Gianfranco Zola intervistato da La ...

Zola: Non è Calhanoglu l'erede di Eriksen - Top News Ha fiducia nella nuova Inter e la vede ancora in pole per lo scudetto ma prevede una bella lotta al vertice Gianfranco Zola . L'ex fantasista di Napoli, Parma e Chelsea parla alla Gazzetta e dice Saranno ancora i muscoli di Lukaku a trascinare

Zola non ha dubbi: "Quest'Inghilterra ha un grande futuro, è tra le favorite per il Mondiale" TUTTO mercato WEB Serie A, Zola: «Sarà un campionato aperto. La sorpresa? Il mio Cagliari…» Gianfranco Zola ha parlato del prossimo campionato di Serie A, provando a fare qualche pronostico Gianfranco Zola, ex giocatore del Cagliari, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ...

Tutti gli articoli "Gianfranco Zola" Le parole dell’ex calciatore Gianfranco Zola ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, trattando diversi temi tra i quali ...

José ha una buona squadra, anche seal livello delle altre grandi, e poi ha i cromosomi per gestire le situazioni difficili e alzare il livello' ha detto Gianfrancointervistato da La ...Ha fiducia nella nuova Inter e la vede ancora in pole per lo scudetto ma prevede una bella lotta al vertice Gianfranco. L'ex fantasista di Napoli, Parma e Chelsea parla alla Gazzetta e dice Saranno ancora i muscoli di Lukaku a trascinareGianfranco Zola ha parlato del prossimo campionato di Serie A, provando a fare qualche pronostico Gianfranco Zola, ex giocatore del Cagliari, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ...Le parole dell’ex calciatore Gianfranco Zola ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, trattando diversi temi tra i quali ...