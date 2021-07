Rissa in strada a Potenza: notificati sette 'daspo urbani' (Di martedì 20 luglio 2021) Potenza - sette divieti di accesso a pubblici esercizi di alcune zone di Potenza - i cosiddetti 'daspo urbani' o 'daspo Willy' - sono stati notificati dalla Polizia a quattro giovani tra i 20 e i 30 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 20 luglio 2021)divieti di accesso a pubblici esercizi di alcune zone di- i cosiddetti '' o 'Willy' - sono statidalla Polizia a quattro giovani tra i 20 e i 30 ...

Ultime Notizie dalla rete : Rissa strada Rissa in strada a Potenza: notificati sette 'daspo urbani' La rissa avvenne nei pressi di un bistrot enoteca: vi fu il rischio che nella zuffa potessero restare coinvolte altre persone, al punto che le telefonate alla sala operativa destarono 'notevole ...

Rissa in strada a Potenza: notificati sette "daspo urbani" - Basilicata Agenzia ANSA Rissa in strada a Potenza: notificati sette «daspo urbani» Potenza - Sette divieti di accesso a pubblici esercizi di alcune zone di Potenza - i cosiddetti «daspo urbani» o «daspo Willy» - sono stati notificati dalla Polizia a quattro giovani tra i 20 e i 30 a ...

