Via Michele di Lando, aggredito un ragazzo: un arresto (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma – Non appena hanno visto un ragazzo a terra, malmenato da un'altra ragazza e un altro giovane, sono tempestivamente intervenuti assicurando un soccorso immediato alla vittima. E' successo la notte scorsa in via Michele di Lando. Protagonisti della vicenda gli agenti del commissariato Porta Pia, diretto da Angelo Vitale impegnati nel servizio di controllo di prevenzione e repressione dei reati. Attivato immediatamente il 118 il ragazzo aggredito è stato trasportato in ospedale dove è stato refertato con una prognosi di 30 giorni a causa di una lussazione gleno omerale destro e distrazione dei muscoli ...

