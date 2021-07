The Handmaid’s Tale 5 potrebbe esplorare la paternità di Nichole: figlia di Nick o di Fred? (Di lunedì 19 luglio 2021) The Handmaid’s Tale 5 potrebbe trovare nella paternità di Nichole una potenziale trama da seguire dopo il finale shock della quarta stagione, rispondendo ad un dubbio insinuato proprio nel corso di quest’ultimo capitolo della serie. Attenzione Spoiler! The Handmaid’s Tale 5 ripartirà dalla necessità di June di lasciare sua figlia dopo essersi macchiata dell’omicidio di Fred. Ma di chi è figlia la secondogenita di June? Nichole è nata nella seconda stagione dello show, figlia di June ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 luglio 2021) Thetrovare nelladiuna potenziale trama da seguire dopo il finale shock della quarta stagione, rispondendo ad un dubbio insinuato proprio nel corso di quest’ultimo capitolo della serie. Attenzione Spoiler! The5 ripartirà dalla necessità di June di lasciare suadopo essersi macchiata dell’omicidio di. Ma di chi èla secondogenita di June?è nata nella seconda stagione dello show,di June ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Crown e The Handmaid’s Tale: perché sono le due serie più premiate della TV - KateFGMP : Marquei a temporada 3 de 'The Handmaid's Tale' - GianlucaGuardo : Ho appena finito di vedere l'episodio S04 | E06 di The Handmaid's Tale! - GianlucaGuardo : Ho appena finito di vedere l'episodio S04 | E05 di The Handmaid's Tale! - enkelad0s : ho finito il libro di the handmaid’s tale... non ci posso credere che questo è realmente il finale sono sconvolto -