Sicurezza - Un Gps sleeper nascosto per rintracciare i veicoli rubati (Di lunedì 19 luglio 2021) Arrivata sul mercato della telematica in Italia da pochi mesi, ma con una storia decennale nel Regno Unito, IMS (Insurance & Mobility Solutions), azienda globale nella connettività dei veicoli e nella gestione dei dati, ha lanciato IMS Vehicle Security Solution, una soluzione per il monitoraggio, il ripristino della Sicurezza e il recupero dei veicoli eventualmente rubati, in modalità end-to-end per le organizzazioni basate su flotte, come i noleggiatori di veicoli e gli operatori di car sharing. Il prodotto abbina i servizi di Sicurezza dell'azienda con il nuovo dispositivo IMS ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 19 luglio 2021) Arrivata sul mercato della telematica in Italia da pochi mesi, ma con una storia decennale nel Regno Unito, IMS (Insurance & Mobility Solutions), azienda globale nella connettività deie nella gestione dei dati, ha lanciato IMS Vehicle Security Solution, una soluzione per il monitoraggio, il ripristino dellae il recupero deieventualmente, in modalità end-to-end per le organizzazioni basate su flotte, come i noleggiatori die gli operatori di car sharing. Il prodotto abbina i servizi didell'azienda con il nuovo dispositivo IMS ...

dinoadduci : Sicurezza - Un Gps sleeper nascosto per rintracciare i veicoli rubati - viaggiareonthe1 : Sicurezza - Un Gps sleeper nascosto per rintracciare i veicoli rubati - gbponz : @arrow_michelle Non è per la sicurezza, è per vendere/usare i dati di geolocalizzazione. Obbligali ad usare un To… - XANTARMOB : Privacy Dashboard - l'app perfetta per gestire la privacy -