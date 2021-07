Pegasus | cyberspionaggio globale contro dissenso e giornalisti

(Di lunedì 19 luglio 2021) «Fatti estremamente scioccanti», li definisce il portavoce del governo francese Gabriel Attal riferendosi alla trentina ditransalpini di Le Monde, Canard Enchaine, Figaro, Afp e altri ancora, spiati da servizi di intelligence marocchini tramite il softwaredella società israeliana NSO. Se ne parla da anni. Solo ora Parigi, e in senso più ampio l’Ue, scoprono l’insidia rappresentata da, il software che la NSO vende, con l’autorizzazione delle autorità israeliane, in giro per il mondo a governi e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

IlProject è un'inchiesta portata avanti da un consorzio di giornalisti e testate che ha scoperchiato il nesso tra l'agenzia israeliana NSO Group e le operazioni didi diversi ...IlProject è un'inchiesta portata avanti da un consorzio di giornalisti e testate che ha scoperchiato il nesso tra l'agenzia israeliana NSO Group e le operazioni didi diversi ...La massa di reazioni indignate di fronte alle rivelazioni del caso Pegasus fa un po' sorridere pensando a quanto successo negli ultimi anni. È il caso di Edward Snowden, l'ex ...