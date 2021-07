Gauff positiva al Covid | niente Giochi | ' Che tristezza'

(Di lunedì 19 luglio 2021) La tennista statunitense Cocoè risultataal coronavirus e quindi non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo.ha confermato il suo test positivo in un tweet domenica. La 17enne è il ...

Advertising

MatteoBilli72 : RT @GeorgeSpalluto: Coco Gauff positiva al coronavirus. Ovviamente salterà le Olimpiadi. Temo che da qui all'inizio dei Giochi, si moltipli… - qnazionale : Coco Gauff salta le Olimpiadi di Tokyo 2020: “Sono positiva al Covid”- - Piergiulio58 : Olimpiadi di Tokyo, Cori Gauff positiva al Covid: altro forfait. E il dissenso regna intorno al Villaggio-… - shishio_lux : RT @WeAreTennisITA: Anche Gauff non sarà a Tokyo ?? L'americana è positiva al coronavirus, salterà le Olimpiadi. ?? 'È sempre stato un mio s… - WeAreTennisITA : Anche Gauff non sarà a Tokyo ?? L'americana è positiva al coronavirus, salterà le Olimpiadi. ?? 'È sempre stato un m… -

Ultime Notizie dalla rete : Gauff positiva

La tennista statunitense Cocoè risultataal coronavirus e quindi non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo.ha confermato il suo test positivo in un tweet domenica. La 17enne è il numero 25 della classifica WTA.La giovane stella del tennis ha rivelato domenica di essere risultataCoconon farà il suo debutto olimpico. La giovane stella del tennis ha rivelato domenica di essere risultataal coronavirus e non giocherà ai Giochi di Tokyo 2020. "Sono così ...Il sudafricano vince la battaglia con Bublik, mentre continua la settimana da sogno del Next Gen che batte Thompson e va a caccia del primo titolo ATP ...Le Olimpiadi di Tokyo stanno per iniziare, fra casi di contagio Covid nel Villaggio Olimpico, un caso di violenza sessuale e altri scandali. Scopri di più ...