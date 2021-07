Come funziona il dirigibile più famoso del mondo (Di lunedì 19 luglio 2021) “Non si finisce alla guida di un dirigibile per caso: questo è il modo di volare più piacevole, per me. Attraversiamo l’Europa osservandola da un punto di vista privilegiato, che sia per viaggi turistici, trasmissioni televisive o missioni scientifiche, trasportando passeggeri partecipi e motivati”. Il gigante del cielo si è da poco librato in volo nei cieli del Milanese, con un movimento fluido, stabile e continuo dopo aver tolto le zavorre e avviato i tre motori a elica: oggi Eolo è di riposo, e il pilota tedesco del Goodyear Blimp può descrivere il suo lavoro, davanti a una console di leve e comandi luminosi che richiedono due anni di corso di addestramento, per ... Leggi su wired (Di lunedì 19 luglio 2021) “Non si finisce alla guida di unper caso: questo è il modo di volare più piacevole, per me. Attraversiamo l’Europa osservandola da un punto di vista privilegiato, che sia per viaggi turistici, trasmissioni televisive o missioni scientifiche, trasportando passeggeri partecipi e motivati”. Il gigante del cielo si è da poco librato in volo nei cieli del Milanese, con un movimento fluido, stabile e continuo dopo aver tolto le zavorre e avviato i tre motori a elica: oggi Eolo è di riposo, e il pilota tedesco del Goodyear Blimp può descrivere il suo lavoro, davanti a una console di leve e comandi luminosi che richiedono due anni di corso di addestramento, per ...

