"Vuole parlare con me? Rinneghi in pubblico Orban": l'ultimo delirio di Enrico Letta contro Salvini (Di domenica 18 luglio 2021) Soltanto ieri, sabato 17 luglio, Matteo Salvini si è rivolto ancora ad Enrico Letta invocando un confronto sul ddl Zan prima di martedì, prima dell'arrivo in aula, "altrimenti finisce male", ha spiegato il segretario della Lega riferendosi alla possibilità, sempre più concreta, che la legge affondi. E Letta che fa? Come sempre se ne frega, non risponde agli appelli: o si fa come dicono Zan, lui e il Pd, o niente. Col risultato che la legge potrebbe così evaporare. E sulle ragioni del "no", ecco che Enrico Letta torna in un'intervista a Repubblica, dove rende sempre più esplicito il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Soltanto ieri, sabato 17 luglio, Matteosi è rivolto ancora adinvocando un confronto sul ddl Zan prima di martedì, prima dell'arrivo in aula, "altrimenti finisce male", ha spiegato il segretario della Lega riferendosi alla possibilità, sempre più concreta, che la legge affondi. Eche fa? Come sempre se ne frega, non risponde agli appelli: o si fa come dicono Zan, lui e il Pd, o niente. Col risultato che la legge potrebbe così evaporare. E sulle ragioni del "no", ecco chetorna in un'intervista a Repubblica, dove rende sempre più esplicito il ...

