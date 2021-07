WTA Losanna 2021: Camila Giorgi sconfitta in due set da Zarina Diyas (Di venerdì 16 luglio 2021) Dopo due rinvii per pioggia, Camila Giorgi e Zarina Diyas sono riuscite a scendere in campo, e già questa è una notizia. L’altra, però, non sorride alla giocatrice marchigiana, che viene eliminata al secondo turno del WTA 250 di Losanna dalla kazaka, vittoriosa con un doppio 6-4 e ora in attesa di scoprire chi avrà di fronte tra la francese Caroline Garcia e l’australiana Astra Sharma. Per la numero 1 d’Italia un confronto partito già male, con due break subiti nei primi tre turni di servizio; ne recupera uno solo, non trovando però il modo di avvicinarsi al riaggancio completo. Anzi, ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) Dopo due rinvii per pioggia,sono riuscite a scendere in campo, e già questa è una notizia. L’altra, però, non sorride alla giocatrice marchigiana, che viene eliminata al secondo turno del WTA 250 didalla kazaka, vittoriosa con un doppio 6-4 e ora in attesa di scoprire chi avrà di fronte tra la francese Caroline Garcia e l’australiana Astra Sharma. Per la numero 1 d’Italia un confronto partito già male, con due break subiti nei primi tre turni di servizio; ne recupera uno solo, non trovando però il modo di avvicinarsi al riaggancio completo. Anzi, ...

