Il ' motu proprio' di Francesco che cancella la messa in latino e mette in mora la chiesa anti - Concilio

(Di venerdì 16 luglio 2021) Essere convalescenti non vuol dire essere stanchi. Appena rientrato in Vaticano infatti il papa ha reso noto con lo strumento classico del '', ciò un decreto, che da qui in avsi potrà ...

Con ilTraditionis custodes , papa Francesco stabilisce che 'i libri liturgici promulgati dai santi Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II, in conformità ai decreti del Concilio Vaticano ...Essere convalescenti non vuol dire essere stanchi. Appena rientrato in Vaticano infatti il papa ha reso noto con lo strumento classico del '', ciò un decreto, che da qui in avanti si potrà celebrare soltanto con il nuovo messale, quello nato dalla riforma del Concilio Vaticano II, salvo regolate eccezioni. Il senso è chiaro: ...Una scure. Il Pontefice ha pubblicato oggi un Motu Proprio che modifica le norme delle celebrazioni nella liturgia precedente il Concilio, rivedendo le decisioni prese dal suo predecessore Ratzinger.“Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito ‘motu proprio’ – si legge nella nota dal Quirinale – onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana ai giocatori e allo ...