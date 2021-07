Cannes 2021 chiude con Marco Bellocchio e Dario Argento: film e ospiti di oggi venerdì 16 luglio (Di venerdì 16 luglio 2021) Ultimo film di Cannes 2021 è Les Intranquilles del belga Joachim Lafosse. Storia d’amore e di famiglia, con protagonista la franco algerina Leïla Bekhti Ultimo giorno di festival, prima del gran finale, di Cannes 2021. A 24 ore dalla cerimonia di chiusura, salgono le quotazioni di Red Rocket, dell’americano Sean Baker. Red Rocket Cannes 2021: i preferiti di Spike Lee Il suo porno attore, tornato a casa perché in crisi sul lavoro, dicono abbia conquistato il cuore di Spike Lee. Che però potrebbe aver amato anche i giovani cuori in love (e molto confusi, proprio come ... Leggi su amica (Di venerdì 16 luglio 2021) Ultimodiè Les Intranquilles del belga Joachim Lafosse. Storia d’amore e di famiglia, con protagonista la franco algerina Leïla Bekhti Ultimo giorno di festival, prima del gran finale, di. A 24 ore dalla cerimonia di chiusura, salgono le quotazioni di Red Rocket, dell’americano Sean Baker. Red Rocket: i preferiti di Spike Lee Il suo porno attore, tornato a casa perché in crisi sul lavoro, dicono abbia conquistato il cuore di Spike Lee. Che però potrebbe aver amato anche i giovani cuori in love (e molto confusi, proprio come ...

Pazzesco: il Festival di Cannes decide all'ultimo momento di proiettare 'Revolution of our times', il doc su Hong Kong
Cannes, 'A Chiara' vince alla Quinzaine. Al film di Jonas Carpignano l'Europa Cinema Label
Bellissima Laetitia Casta in Saint Laurent by Anthony Vaccarello, protagonista del portfolio di Saskia Lawaks da Cannes
Cannes, clochard, rapper e innamorati: sulla Croisette cantano e ballano tutti