Sampdoria, occhi puntati su Andrea Conti del Milan (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Sampdoria sta cercando di potenziare la fascia destra. Secondo Sportitalia, i blucerchiati hanno puntato gli occhi su Andrea Conti. Fonte foto Zimbio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il Milan vince il derby 1-2, il riepilogo del sabato di Serie A Probabili formazioni Milan – Sampdoria, Serie A Le probabili formazioni di Juventus-Sampdoria, 1^ giornata Serie A Probabili formazioni Inter-Milan, 4^ giornata di Serie A L’Atalanta perde contro ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lasta cercando di potenziare la fascia destra. Secondo Sportitalia, i blucerchiati hanno puntato glisu. Fonte foto Zimbio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ilvince il derby 1-2, il riepilogo del sabato di Serie A Probabili formazioni, Serie A Le probabili formazioni di Juventus-, 1^ giornata Serie A Probabili formazioni Inter-, 4^ giornata di Serie A L’Atalanta perde contro ...

Advertising

FalchiLuca : @sampdoria @LucaVialli Amici per sempre. Occhi lucidi! - PieroPradelli : @caputmallei @sampdoria @LucaVialli @robymancio @GenoaCricket Non riconoscere delle capacità solo per la fede calci… - 1canalesport : Sampdoria, su Adrien Silva gli occhi dalla Grecia: piace al Paok - infoitsport : Sampdoria, dall'Inghilterra: occhi su Christie del Celtic per la trequarti blucerchiata - CalcioPillole : L'#Inter ha messo gli occhi sul gioiello della #Sampdoria Mikkel #Damsgaard I blucerchiati hanno fissato il prezzo… -