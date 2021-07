(Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Sono estremamente soddisfatto del risultato – dichiara Tommaso, capogruppo di Italia Viva e primo firmatario della mozione approvata all’ unanimità in– Riteniamo strategico utilizzare le risorse previste nel Recovey plan per supportare, in ambito sanitario, ildeiattraverso un lavoro di digitalizzazione e informatizzazione”. “Ildei– ha proseguito– è uno strumento indispensabile per fare una corretta programmazione sanitaria e per ...

Advertising

anteprima24 : ** Registro Tumori, #Pellegrino (Iv): “Si del Consiglio Regionale a potenziamento informatico' **… - Umbria_N_Web : “Ruolo centrale dell'università, paradossale che la giunta regionale non abbia ancora riattivato il registro tumori… - Scisciano : Campania, Registro Tumori. Pellegrino (Iv): “Si del Consiglio Regionale a potenziamento informatico. Approvata all’… - UnoTvnews : Registro tumori, Pellegrino: “Sì del Consiglio regionale a potenziamento informatico” - radioalfa : Registro Tumori, ok a digitalizzazione e informatizzazione -

Ultime Notizie dalla rete : Registro Tumori

Agenzia ANSA

Approvata all'unanimità in Consiglio regionale la mozione per la digitalizzazione e l'informatizzazione deldella Campania utilizzando le risorse previste nel Recovery Plan. La Giunta si attiverà, in sede di programmazione economica, in ambito sanitario, a recuperare le risorse necessarie ...Riteniamo strategico utilizzare le risorse previste nel Recovey plan per supportare, in ambito sanitario, ildeiattraverso un lavoro di digitalizzazione e informatizzazione. Il ...La crema solare è un considerata dalla maggior parte di noi un cosmetico estivo. A chi non è mai capitato di ritirare fuori dal cassetto un flacone di ...Politica: “Sono estremamente soddisfatto del risultato - ha dichiarato Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva e primo firmatario dell..