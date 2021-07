Raffaella Carrà, un musical italiano in suo onore: è ufficiale! (Di mercoledì 14 luglio 2021) A pochi giorni dalla scomparsa di Raffaella Carrà arriva l’ufficialità: verrà realizzato un musical in suo onore che verrà messo in scena in tutto il mondo. “Quello per Raffaella doveva… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 14 luglio 2021) A pochi giorni dalla scomparsa diarriva l’ufficialità: verrà realizzato unin suoche verrà messo in scena in tutto il mondo. “Quello perdoveva… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

RadioItalia : Un musical italiano su Raffaella Carrà andrà in scena in tutto il mondo! 'Il progetto doveva essere una celebrazio… - rtl1025 : ?? Il riscaldamento prepartita da #Wembley a ritmo di Raffaella Carrà ?? Raffaella sarà la 23esima giocatrice in ca… - chetempochefa : “Cosa direbbe Raffaella Pelloni a Raffaella Carrà? Hai ballato, hai cantato e hai danzato. Adesso resta lì che io m… - heartbrvakgirl : hanno messo Raffaella carrà crying - BirbaeEmilia : Raffaella Carrà, l’ultima donazione prima di morire e la foto con il volto coperto -