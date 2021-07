Napoli, i convocati per il ritiro di Dimaro: la lista (Di mercoledì 14 luglio 2021) La SSC Napoli, tramite i propri canali ufficiali, ha reso noto l’elenco dei convocati per ritiro di Dimaro, che si terrà tra il 15 e il 25 luglio. Tra i tanti, prenderanno parte al raduno anche diversi calciatori di rientro dal prestito, che Luciano Spalletti vuole testare in vista di una possibile permanenza. Ounas e Malcuit, ad esempio, sono due profili che interessano molto il tecnico di Certaldo. Ecco la lista. (6) Official SSC Napoli su Twitter: “ I convocati per il ritiro di #Dimaro2021 https://t.co/H7jN9O6ZQl ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 luglio 2021) La SSC, tramite i propri canali ufficiali, ha reso noto l’elenco deiperdi, che si terrà tra il 15 e il 25 luglio. Tra i tanti, prenderanno parte al raduno anche diversi calciatori di rientro dal prestito, che Luciano Spalletti vuole testare in vista di una possibile permanenza. Ounas e Malcuit, ad esempio, sono due profili che interessano molto il tecnico di Certaldo. Ecco la. (6) Official SSCsu Twitter: “ Iper ildi #2021 https://t.co/H7jN9O6ZQl ...

Advertising

sscnapoli : ?? I convocati per il ritiro di #Dimaro2021 ?? - 30thBwoy1 : RT @DiMarzio: #Napoli | Tutti i giocatori che partiranno per Dimaro - RikyCatapano : ?? #Napoli, ecco la lista dei convocati di mister #Spalletti per il ritiro di #Dimaro2021 - TOSADORIDANIELA : RT @sscnapoli: ?? I convocati per il ritiro di #Dimaro2021 ?? - Spazio_Napoli : Convocati Napoli per il ritiro a Dimaro: out i nazionali e Ghoulam. Tanti giovani presenti in lista -