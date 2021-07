Mauro Mascetti: chi è l’autista che ha salvato i 25 ragazzi dall’incendio del bus a Lecco (Di mercoledì 14 luglio 2021) Si chiama Mauro Mascetti l’autista della Croce Rossa che ieri ha salvato i 25 ragazzi che eano a bordo del bus andato a fuoco nella galleria sulla superstrada che collega Lecco alla provincia di Sondrio. La sua iniziativa ha evitato una tragedia. Ma lui dice “Non sono un eroe”. Mascetti ha 48 anni, fa il soccorritore da venti e quel gesto, attuato secondo il protocollo di sicurezza, denota la sua esperienza e competenza. Eppure lui, che dopo aver messo al sicuro i ragazzi si è premurato di spegnere da solo le fiamme per non far correre rischi neanche agli ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Si chiamadella Croce Rossa che ieri hai 25che eano a bordo del bus andato a fuoco nella galleria sulla superstrada che collegaalla provincia di Sondrio. La sua iniziativa ha evitato una tragedia. Ma lui dice “Non sono un eroe”.ha 48 anni, fa il soccorritore da venti e quel gesto, attuato secondo il protocollo di sicurezza, denota la sua esperienza e competenza. Eppure lui, che dopo aver messo al sicuro isi è premurato di spegnere da solo le fiamme per non far correre rischi neanche agli ...

