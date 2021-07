Grazie ai dati, gli inglesi credono di aver capito perché hanno perso Euro 2020 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un'analisi delle statistiche dei rigori calciati nel corso di Euro 2020 dimostrerebbe che il ct dell'Inghilterra, Southgate, quando ha stilato la lista dei rigoristi ha commesso un errore Leggi su repubblica (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un'analisi delle statistiche dei rigori calciati nel corso didimostrerebbe che il ct dell'Inghilterra, Southgate, quando ha stilato la lista dei rigoristi ha commesso un errore

Advertising

AlessLongo : Arrivano dati da UK dove la variante Delta è dominante. Nonostante boom di contagi le ospedalizzazioni e le morti s… - billa_silvia2 : @n3m0scrapbook @mosbocco Ed è proprio ciò che non sopportano gli states of ammerda. Che un paese del terzo mondo, g… - dersiuf : Se dai dati Invalsi è uscito fuori che la metà degli studenti del QUINTO ANNO delle superiori siano al livello dei… - paoloigna1 : @zanchettin83 @mariaprodi Grazie per aver sottolineato questo fatto con i dati e la dovuta forza. - cuenews_it : #Microplastiche negli #oceani ?? Un nuovo metodo di individuazione e tracciamento basato sull'analisi dei dati satel… -