PNRR, via libera dall'Ecofin. Il ministro Franco: "A fine luglio i primi 25 miliardi del Recovery" (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo il semaforo verde da parte della Commissione europea, nelle scorse settimane, è arrivato oggi 13 luglio l'atteso via libera al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia da parte dell'Ecofin. Si tratta del Consiglio di Economia e Finanza: l'organismo che raduna in periodici incontri i ministri dell'Economia dei Paesi membri dell'Unione europea. Oltreché per il PNRR dell'Italia, l'ok dell'Ecofin c'è stato anche per i Piani di Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Spagna. "Attuare i Piani al meglio" Gli Stati della Ue potranno ora stipulare convenzioni di ...

