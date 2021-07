“I gemelli del gol”: la storia dell’amicizia tra Vialli e Mancini dal 1984 a oggi (Di martedì 13 luglio 2021) “Grazie Dio per averci dato il calcio”, ha urlato il telecronista di Sky Sport Fabio Caressa dopo la vittoria dell’Italia domenica 11 luglio al Wembley stadium di Londra facendo il verso a Victor Hugo Morales. L’abbraccio struggente tra Vialli e Mancini in lacrime dopo il tuffo di Gigi Donnarumma che è valso agli Azzurri il titolo europeo forse spiega perché. Una storia che ha commosso milioni di tifosi, dai più giovani che della coppia hanno solo ascoltato o letto racconti leggendari, agli adulti abituati dagli anni ’80 – quando i componenti dell’attuale Nazionale non erano ancora nati o stavano per nascere – ad ammirare l’alchimia tra i ... Leggi su tpi (Di martedì 13 luglio 2021) “Grazie Dio per averci dato il calcio”, ha urlato il telecronista di Sky Sport Fabio Caressa dopo la vittoria dell’Italia domenica 11 luglio al Wembley stadium di Londra facendo il verso a Victor Hugo Morales. L’abbraccio struggente train lacrime dopo il tuffo di Gigi Donnarumma che è valso agli Azzurri il titolo europeo forse spiega perché. Unache ha commosso milioni di tifosi, dai più giovani che della coppia hanno solo ascoltato o letto racconti leggendari, agli adulti abituati dagli anni ’80 – quando i componenti dell’attuale Nazionale non erano ancora nati o stavano per nascere – ad ammirare l’alchimia tra i ...

Advertising

fabfazio : Grande #robertomancini ! a lui e a #gianlucavialli un abbraccio pieno di gratitudine! I gemelli del goal sono torna… - vaticannews_it : #12luglio @Pontifex_it rimarrà al Policlinico per completare la terapia medica. Il pensiero del Pontefice per le vi… - vaticannews_it : #9luglio #PapaFrancesco riceve lettere e disegni dai piccoli pazienti del Policlinico Gemelli: “Abbiamo saputo che… - vaticannews_it : #13luglio #PapaFrancesco continua le cure e la riabilitazione prevista dopo l'operazione. Il pensiero del Pontefice… - stefanoromiti8 : RT @GiorgiaMeloni: “Abbiamo regalato un mese bellissimo, abbiamo fatto qualcosa di cui non ci rendiamo conto. Siamo felicissimi per la gent… -