Alessandro Michele e il rapporto con Harry Styles

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 13 luglio 2021) Life&People.ite Gucci, ormai da anni, portano avanti una collab strettissima che ha permesso all’ex artista degli One Direction di dare una svolta al suo look. Se quando ancora si esibiva con i suoi ex colleghisfoggiava abiti più sbarazzini, con l’arrivo della carriera solista tutto è cambiato. Quando nel 2017 l’artista britannico se n’è uscito con il suo primo fortunatissimo album omonimo, molte cose sono cambiate.si è trasformato in breve tempo in un idolo delle folle appassionate del mondo del fashion, che ha rivoluzionato il modo stesso di concepire i look da ...