Sbarco di 68 migranti nel Salento In nottata (Di domenica 11 luglio 2021) Due scafi della Guardia di finanza hanno intercettato nella notte, al largo di Torre Vado, il veliero. A bordo 68 migranti, nove dei quali iraniani e gli altri iracheni. Fra essi alcuni minori. Il veliero è stato scortato fino a Santa Maria di Leuca, quindi hanno avuto luogo i soccorsi prima del trasferimento delle persone al centro “Don Tonino Bello”. L'articolo Sbarco di 68 migranti nel Salento <small class="subtitle">In nottata</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 11 luglio 2021) Due scafi della Guardia di finanza hanno intercettato nella notte, al largo di Torre Vado, il veliero. A bordo 68, nove dei quali iraniani e gli altri iracheni. Fra essi alcuni minori. Il veliero è stato scortato fino a Santa Maria di Leuca, quindi hanno avuto luogo i soccorsi prima del trasferimento delle persone al centro “Don Tonino Bello”. L'articolodi 68nel In proviene da Noi Notizie..

Advertising

NoiNotizie : Sbarco di 68 migranti nel Salento - thetruthonU : L'ultima vergogna in Sicilia, la Meloni inchioda la Lamorgese: sbarcano tutti - Il Tempo - mariolinocalcin : RT @beatrice_tom: Draghi dorme sull'immigrazione. Non dà segni di vita sulle minacce di scafisti e Ong e non si oppone come Malta allo sbar… - pgmacchi : RT @Alexanderxxvii1: L'ultima vergogna in Sicilia. L'emergenza di cui non si parla è quella degli 572 sbarchi di migranti che stanno sbarca… - flagello15 : RT @beatrice_tom: Draghi dorme sull'immigrazione. Non dà segni di vita sulle minacce di scafisti e Ong e non si oppone come Malta allo sbar… -